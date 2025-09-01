Fine mercato, come cambia l'undici rossonero dopo la sessione estiva
Il calciomercato è finito. Sono stati due mesi (più 10 giorni) lunghi e come sempre ricchi di colpi di scena, trattative eterne e mosse a sorpresa. Il Milan è stato protagonista - positivamente o negativamente lo dirà il campo - con 10 acquisti e 27 cessioni. Settimane pienissime che consegnano al nuovo tecnico Massimiliano Allegri una squadra parecchio rivoluzionata rispetto a quella che l'anno scorso è arrivata ottava, anche qui se in maniera positiva o negativa verrà giudicato dal campo.
Considerando che il Milan giocherà con un 3-5-2, vediamo come cambia l'undici rossonero dopo la sessione estiva. In grassetto i nuovi acquisti, con il dubbio più grande che resta quello sulla difesa e sulla profondità della rosa.
MILAN 3-5-2
Maignan
Tomori, Gabbia, Pavlovic
Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan
Pulisic, Leao
Panchina: P. Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Jashari, Fofana, Nkunku, Gimenez.
Allenatore: Allegri
