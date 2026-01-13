Finito il 20° turno di Serie A: la Juve e il Genoa stravincono
Si è conclusa ieri sera la giornata numero 20 del campionato di Serie A Enilive: due le partite in programma, una importante per la zona salvezza e l'altra per la vetta. Alle 18.30 il Genoa è tornato alla vittoria dopo cinque partite, con un 3-0 secco al Cagliari: in rete anche Lorenzo Colombo che realizza un gol per la terza gara di fila. In serata dominio totale della Juve che ha sbaragliato la Cremonese per 5-0: bianconeri che si accodano al trenino di cinque squadre in vetta. Ora attesa grande per i recuperi di mercoledì e giovedì.
20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna 1-1
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa 2-2
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo 2-0
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino 2-0
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma 1-2
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan 1-1
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio 0-1
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli 2-2
12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari 3-0
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese 5-0
