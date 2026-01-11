FIO-MIL (1-0): cambio obbligato nel Milan, dentro Nkunku per Palvovic

FIO-MIL (1-0): cambio obbligato nel Milan, dentro Nkunku per Palvovic
di Lorenzo De Angelis

Al minuto 73 Massimiliano Allegri sfrutta l'ultimo slot a disposizione per sostituire Strahinja Pavlovic, che ha avuto la peggio in un duro scontro di gioco, testa contro testa, con Pietro Comuzzo. Al suo posto il tecnico del Milan ha deciso di mandare in campo Christopher Nkunku, così da provare ad assediare la difesa della Fiorentina in questi ultimi mninuti di gara. 

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.