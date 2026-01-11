FIO-MIL (1-0): cambio obbligato nel Milan, dentro Nkunku per Palvovic
Al minuto 73 Massimiliano Allegri sfrutta l'ultimo slot a disposizione per sostituire Strahinja Pavlovic, che ha avuto la peggio in un duro scontro di gioco, testa contro testa, con Pietro Comuzzo. Al suo posto il tecnico del Milan ha deciso di mandare in campo Christopher Nkunku, così da provare ad assediare la difesa della Fiorentina in questi ultimi mninuti di gara.
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan