Fiorentina, Pioli resterà senza Kean in Conference League: è squalificato per due giornate

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Moise Kean è stato squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata giovedì scorso alla fine del primo tempo dell'andata dei playoff di Conference League contro il Polissya. La sentenza del giudice sportivo della Uefa è arrivata oggi. Dunque l'attaccante della Fiorentina salterà il playoff di ritorno in programma giovedì contro la formazione ucraina al Mapei Stadium di Reggio Emilia (data l'indisponibilità per lavori del Franchi) e, in caso di qualificazione da parte della Fiorentina, la prima gara della fase campionato della competizione. Se fosse stata riscontrata la violenza del gesto Kean avrebbe rischiato tre turni di stop. (ANSA).