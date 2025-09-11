Fiorentina, Pradé: "Quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli"

(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - ''Ho pensato di fare un passo indietro quest'estate, mi ha spinto ad andare avanti la grande fiducia del presidente e la connessione con tutto l'ambiente, un rapporto di grande forza e unione come mai ho trovato in carriera e mai forse ritroverò altrove''. Così Daniele Pradè parlando in conferenza al Viola Park: al termine dello scorso campionato la contestazione della curva Fiesole aveva coinvolto tutta la società, compreso lo stesso direttore sportivo. ''La critica ci sta e il tifoso è libero di esprimersi come crede, è stata un'estate in cui abbiamo lavorato tanto, cercherò di cambiare questa valutazione nei miei confronti con l'impegno, sperando arrivi poi un applauso - ha continuato il dirigente viola - Abbiamo condiviso ogni scelta con il presidente e gli altri dirigenti. E quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli.

Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca. L'anno scorso è stato quello della ricostruzione, questo è quello della costruzione. Siamo felici della strada presa''. (ANSA).