Florenzi dà l'addio al calcio: uomo spogliatoio in rossonero, con due titoli

Alessandro Florenzi ha dato l'addio al calcio. Dopo aver lasciato il Milan il 30 giugno alla scadenza del contratto, il laterale romano si è preso qualche settimana per formalizzare una decisione che evidentemente, anche per i diversi acciacchi fisici, covava già da qualche tempo. Florenzi ha giocato per quattro anni al Milan che è stata la sua ultima squadra, dal 2021 al 2024. E in questo lasso di tempo il calciatore di Roma si è sempre contraddistinto per un grandissimo impegno e una super professionalità, dentro e fuori dal campo. Non a caso era uno dei più amati nello spogliatoio.

Con il Milan chiude la sua esperienza collezionando complessivamente 77 presenze ufficiali in 4 stagioni, condite anche da 3 gol: il più bello e memorabile quello contro il Verona nel rush finale per il titolo del 2022. Con il Diavolo ha vinto due trofei: lo Scudetto nel 2021/2022 e la Supercoppa Italiana nel 2024/2025. Ha fatto anche parte della rosa che è arrivata in semifinale di Champions League. A livello globale ha vinto una supercoppa e una coppa di Francia con il PSG ma soprattutto l'Europeo 2020 (giocato nell'estate 2021) con la maglia dell'Italia.

In bocca al lupo a "Spizzi" per il suo futuro e un grande grazie!