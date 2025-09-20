Fofana cita Van Nistelrooy: "Il gol è come il ketchup, quando arriva il primo gli altri seguono"
Youssouf Fofana, oggi in gol, ha parlato a DAZN al termine di Udinese-Milan 0-3. Le sue parole:
Allegri ha chiesto 15 gol a te e Loftus, ne mancano solo 13...
“È bene per la squadra se anche altri giocatori fanno gol. Oggi è toccato a me, nelle altre partite toccherà a Pulisic, Gimenez, Loftus, Rafa…”
Quanto tifate per Gimenez?
“Gli attaccanti sono un po’ così, hanno bisogno di fare tanti gol. Il gol è come il ketchup, quando arriva il primo gli altri seguono”.
Allora quanti ne fai tu?
“Non lo so ancora. È solo il secondo (in totale al Milan, ndr). Voglio arrivare a 10 a fine stagione”.
Come ti trovi da mezzala?
“Mi trovo bene dove il mister mi mette (ride, ndr). In panchina? No, sul campo è meglio. Scherzi a parte preferisco partire più basso ma con la possibilità di attaccare. Ora sono un po’ più alto ad inizio azione, devo lavorare su questo per essere pronto su ogni pallone che mi arriva in questi ultimi metri per fare la differenza”.
