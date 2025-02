Fofana parte dalla panchina: non accadeva da fine agosto

Per Milan-Feyenoord di Champions League, partita di ritorno dei play off di Champions League, mister Sergio Conceiçao sorprende tutti con l'undici iniziale mettendo Youssouf Fofana in panchina. Il francese, che ha giocato sempre sia con Fonseca che con il tecnico ex porto, non è partito titolare in stagione solo in Parma-Milan di campionato del 24 agosto 2024.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Stengs, Ivanusec, Carranza, Mitchell, 'T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Sliti. All. Pascal Bosschaart.

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

ASSISTENTI: Listkiewicz e Kupsik (Polonia)

IV UFFICIALE: Myc (Polonia)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

AVAR: Dingert (Germania)