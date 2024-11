Fonseca a Sky: "Vittoria importante. Rafa sa perché oggi non ha giocato, l'ha capito ed è stato decisivo: sono soddisfatto"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport al termine di Slovan Bratislava-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni:

Una vittoria importante:

“Molto importante. Abbiamo vinto le ultime 3 in Champions League, abbiamo fatto 9 gol. È molto positivo. Ora ci sono altre tre partite che abbiamo possibilità di vincere. Oggi era importante vincere ed è quello che abbiamo fatto”.

Perché tanti up e down?

“Penso che abbiamo dominato durante la partita, abbiamo cambiato tanti giocatori. Abbiamo fatto delle cose positive ma anche cose da migliorare, magari perché abbiamo cambiato tanti giocatori. Le marcature preventive non le abbiamo fatto bene, poi dopo l’intervallo siamo migliorati. Abbiamo meritato di vincere, l’ultimo gol preso è per un errore chiaro dell’arbitro, c’era fallo per noi. Meritavamo di finire con un altro risultato”.

La cura Fonseca per Leao sta funzionando…

“Io parlo sempre con Rafa, lui sa perché oggi non ha giocato. L’ha capito e quando è entrato è stato decisivo. Sono soddisfatto per Rafa. Avere questo atteggiamento e questa voglia anche quando è in panchina è molto positivo”.

Anche oggi in difesa letture poco corrette… Pensa che sia dovuto dal continuo cambio di formazione o perché bisogna lavorare più sulle letture? Qua sul primo gol è un errore individuale incredibile. Cosa permette agli altri di arrivare così facilmente in porta?

“Sono cose difficile da spiegare. Sui corner abbiamo tre giocatori dietro, difficile da spiegare… Magari perché questi difensori non hanno giocato molto… È una questione di lettura, non di atteggiamento. Nel primo tempo quando abbiamo permesso allo Slovan di uscire è stata una questione di marcatura difensiva: siamo stati troppo lontani con i difensori e loro erano sempre da soli per uscire. Un problema di lettura e di comprensione di quello che stava succedendo”.