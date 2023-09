Fontana sul nuovo stadio del Milan: "I problemi stanno per essere risolti. Presto l'ufficialità per San Donato"

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, si è così espresso in esclusiva a Radio Rossonera sul progetto del nuovo stadio del MIlan a San Donato: “I tavoli di lavoro sono tali per cui il Milan è determinato nel scegliere quella sede e andare avanti nella realizzazione in quella sede. Le problematiche stanno per essere risolte, possiamo dire che la cosa è messa bene, è sulla strada giusta e sono convinto che presto avremo l’ufficializzazione. Noi stiamo assolutamente dando la nostra collaborazione per quanto ci compete, ci rendiamo conto che per il Milan è importante la celerità per iniziare l’investimento e per realizzare uno stadio migliore e per concedere a tutti i tifosi e a tutta la società di metterci alla pari con tutti i principali club europei.

Uno stadio migliore per contribuire allo sviluppo della squadra. L’idea del Milan per il nuovo stadio va verso una zona che potrà trarne dei benefici, sia per quanto riguarda la presenza delle persone, sia per le attività che potranno realizzarsi e arricchire la zona. Tempi? Non mi sento di dare delle anticipazioni, le cose si possono fare passo dopo passo, credo che non saranno sicuramente tempi rapidi ma compatibili con le necessità del club”.