Footy Headlines anticipa di un nuovo importante accordo di Adidas con una squadra italiana. Sarà il Milan?

Footy Headlines parla di un nuovo importante accordo di Adidas in Italia. Gli indizi portano al Milan

Nel pomeriggio Footy Headlines, portale specializzato nelle anticipazioni per tutto quello che riguarda il mondo dei kit calcistici, ha pubblicato una storia esclusiva su Adidas: la compagnia tedesca è ormai prossima ad annunciare un importante accordo con una squadra italiana. Secondo la ricostruzione di Footy il tutto verrà definito nel 2027. Attualmente Adidas è sponsor tecnico di Juve, Roma, Monza e Como, ma i lariani sono pronti a staccarsi per autoprodursi i vari kit gara.

Tra i top club che rimangono c'è l'Inter, che ha un accordo con Nike fino al 2031, ed il Milan, che attualmente ha il contratto in scadenza nel 2028 con PUMA. Al momento non ci sono conferme e né Footy Headlines si è sbilanciato sulla squadra, ma i possibili indizi porterebbero effettivamente ai rossoneri. Nei prossimi mesi sono attese novità.