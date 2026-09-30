Milan, chi è stato il miglior giocatore del mese settembre?

Il sito del Milan ha chiesto ai tifosi rossoneri di scegliere il migliore in campo del mese di settembre. I candidati sono Cisse, Moreira, Pulisic e Rabiot

Come riporta il sito ufficiale del Milan, è stato aperta una votazione per scegliere il miglior giocatore del Milan del mese di settembre: "Settembre va in archivio con un bilancio positivo per il Milan, ancora imbattuto in questo avvio di 2026/27. Un mese di conferme e nuovi protagonisti. Quattro i giocatori in corsa per il premio di MVP di settembre: Alphadjo Cisse, Diego Moreira, Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Chi sarà il miglior rossonero del mese?

Partiamo dai volti nuovi, a cominciare da Alphadjo Cisse. Il giovane italiano ha impiegato poco per presentarsi: gol all'esordio contro il Torino per poi ripetersi nella stessa città contro la Juventus, trovando la rete del momentaneo vantaggio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Due gol nelle prime apparizioni in campionato raccontano un avvio più che convincente.

Tra le novità di questo Milan c'è anche Diego Moreira, protagonista assoluto della rimonta dell'Olimpico contro la Lazio. Entrato nella ripresa con i rossoneri sotto 2-0, il portoghese ha trascinato la rimonta con una doppietta realizzata nel giro di appena due minuti. La striscia è proseguita contro il Lecce, con la rete del definitivo 3-0 e il terzo gol consecutivo in campionato. Un impatto immediato nella sua nuova avventura milanista.

Le altre due candidature sono invece delle conferme, a partire da Christian Pulisic. Il numero 11 ha iniziato settembre ritrovando gradualmente il campo e contro la Lazio sono arrivati i suoi primi minuti stagionali. Il ritorno da titolare contro il Lecce ha coinciso anche con il ritorno al gol: sua la rete che ha sbloccato la sfida di San Siro e indirizzato il successo. Un rientro importante per l'attacco di Mister Amorim e un'altra dimostrazione della capacità dell'americano di incidere negli ultimi metri.

Insieme a Chris, c'è Adrien Rabiot, che ha dato continuità al suo inizio con un settembre impreziosito anche dai gol. Dopo la rete segnata a Torino, il francese si è esaltato contro il Lecce, finalizzando una bella azione corale per il momentaneo 2-0. Non soltanto reti, ma presenza nelle due fasi, inserimenti e qualità in mezzo al campo: caratteristiche che Adrien ha continuato a mettere al servizio della squadra anche nel primo mese pieno della stagione".

Clicca QUI per votare!