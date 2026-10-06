Nations League, Croazia e Spagna in campo: Luka Modric dal 1’
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Le formazioni ufficiali di Croazia-Spagna: Modric ancora titolare.
Allo stadio Poljud la Croazia di Luka Modric affronta nell'ultima partita di questa pausa nazionale la Spagna di Yamal & co. Nel Gruppo 3 la situazione in classifica è momentaneamente la seguente: Spagna 9, Inghilterra 6, Croazia 3 e Repubblica Ceca 0. Di seguito le formazioni ufficiali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CROAZIA-SPAGNA
CROAZIA (4-2-3-1) - Livakovic - Stanisic - Sutalo - Vuskovic- Gvardiol - Modric (C) - Jakic - Vlasic - Kovacic - Perisic - Matanovic All. Bilic
SPAGNA (4-2-3-1) - Simon - Publio - Cubarsi - Laporte - Cucurella - Rodri - Pedri - Yamal - Olmo - Baena - Oyarzabal All. De la Fuente
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