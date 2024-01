FOTO - Il Milan arrivato al Castellani: alle 12.30 si gioca!

Il pullman del Milan è arrivato allo stadio Castellani di Empoli! I rossoneri sfideranno alle 12.30 la squadra di Aurelio Andreazzoli che, al momento, occupa la penultima posizione in classifica. Il Diavolo scenderà in campo per cercare, per una volta in questa stagione, di dare continuità ai propri risultati positivi e per tentare di consolidare il terzo posto.

La foto dell'arrivo del pullman rossonero è online su MilanNews.it. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto nell'avvicinamento alla gara del Castellani.