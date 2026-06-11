FOTO - I manifesti "Liberate il nostro Milan" arrivano anche a Londra

FOTO - I manifesti "Liberate il nostro Milan" arrivano anche a Londra
Oggi alle 13:10News
di Redazione MilanNews
Dopo aver tappezzato le città italiane, i tifosi del Milan hanno deciso di proseguire la loro contestazione anche all'estero

Dopo aver tappezzato diverse città italiane come Milano, Napoli e Roma, i manifesti dei tifosi milanisti con la scritta "Liberate il nostro Milan", creati per protestare contro la gestione del club da parte di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, hanno varcato i confini italiani e sono arrivati anche a Londra.

Ecco alcune foto scattate nella capitale inglese: