Saelemaekers al Mondiale anche grazie al Milan: "Giocare in un club così grande mi ha reso più maturo e mi ha portato fino a qua"

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Se Saelemaekers giocherà il Mondiale è merito anche del Milan. Ad ammetterlo è stato lo stesso esterno belga dal ritiro della nazionale

In merito al futuro del Milan che al momento è ancora senza dirigenza e allenatore, Alexis Saelemaekers, dal ritiro del Belgio negi Stati Uniti, ha spiegato: "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento" le sue parole riportate da gazzetta.it.

Se Saelemaekers giocherà il Mondiale è merito anche del Milan. Ad ammetterlo è stato lo stesso esterno belga: "Intanto, questa possibilità è un vero orgoglio per me, è il frutto del lavoro che paga dopo tanti anni di fatiche: ovviamente, è giocare in un club così grande come il Milan che mi ha reso più maturo e mi ha portato fino a qua”.