Perinetti sul Milan: "E' in grande ritardo. Non capisco perchè non prendono Conte"
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Giorgio Perinetti è stupito che un club come il Milan non abbiamo ancora una dirigenza e che non stia provando a prendere Conte come allenatore
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Giorgio Perinetti ha commentato così la fase di stallo del Milan che al momento non ha ancora annunciato i dirigenti e l'allenatore: "Date le tempistiche direi che il Milan è in grande ritardo. Avrebbe dovuto già avere una struttura, è inconcepibile non avere ancora un allenatore e un direttore sportivo. Parliamo di una società blasonata ed importante".
Perché II Milan non ha ancora preso in considerazione Conte che è libero da ogni vincolo?
"Per la struttura che il Milan dovrebbe darsi, Conte sarebbe da prendere in considerazione. Mi meraviglia che ciò non sia avvenuto, forse perché Conte suggerisce i calciatori per il progetto. Ma lo fa in funzione dei successi da ottenere".
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