FOTO MN - A Milanello anche la dirigenza: arrivati Ibra e Moncada

In un giorno molto particolare come quello di oggi in cui ci sarà il passaggio di consegne tra Paulo Fonseca, esonerato dopo la gara di ieri contro la Roma, e il connazionale Sergio Conceiçao, che atterrerà a Milano per le 14.30 e nel pomeriggio sarà già a Milanello per prendere contatto con il suo nuovo ambiente di lavoro, non può certo mancare la dirigenza.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'arrivo di Paulo Fonseca (GUARDA QUI), al centro sportivo di Milanello sono arrivati anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. La dirigenza dunque si fa vedere oggi in quel di Carnago per salutare l'ex allenatore e accogliere quello nuovo ormai in arrivo.