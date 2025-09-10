FOTO MN - Furlani e Moncada presenti alla serata Premio Gentleman Fair Play 2024-25

FOTO MN - Furlani e Moncada presenti alla serata Premio Gentleman Fair Play 2024-25
Oggi alle 20:10News
di Niccolò Crespi
fonte Antonello Gioia

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it e quindi grazie al nostro inviato sul posto, sono appena arrivati per la serata Premio Gentleman 2024/2025 nella Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, Geoffrey Moncada e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. In serata le premiazioni che vedranno anche diversi rossoneri protagonisti nella passata stagione.