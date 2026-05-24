FOTO MN - L'arrivo di Gerry Cardinale a Milano per il meeting con Ibra, Moncada e Calvelli

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La foto scattata in esclusiva dalla redazione di MilanNew.it vede l'attuale proprietario di RedBird all'arrivo a Milano in un noto hotel milanese.

Come riportato dal nostro inviato Lorenzo De Angelis, questa l'immagine che vede il proprietario di RedBird Gerry Cardinale arrivato al meeting insieme Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, questo pomeriggio a Milano. La riunione è attualmente in corso in un noto hotel milanese in un momento in cui, a prescindere dal risultato di Milan-Cagliari, importantissimo e di grandissima rilevanza per il futuro, la società rossonera potrebbe essere pronta ad andare incontro a profondi cambiamenti, anche se questo non è ancora chiaro e assolutamente ancora deciso, con Cardinale pronto a prendere decisioni importanti per il futuro del Milan.