FOTO MN - Milan Futuro-Leon: presente allo stadio anche Igli Tare

di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia nel weekend, il Milan Futuro di Massimo Oddo sta ospitando oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno l'AC Leon per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie D. Sugli spalti è presente anche il direttore sportivo del club di via Aldo Rossi, Igli Tare. Oltre ci sono anche il vice di Max Allegri Marco Landucci, Bernardo Corradi, Maurizio Balestra e l'allenatore della Primavera Giovanni Renna insieme al suo staff. 

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Leon:

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo

LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo