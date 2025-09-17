FOTO MN - Milan Futuro-Leon: presente allo stadio anche Igli Tare
Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia nel weekend, il Milan Futuro di Massimo Oddo sta ospitando oggi allo stadio Chinetti di Solbiate Arno l'AC Leon per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie D. Sugli spalti è presente anche il direttore sportivo del club di via Aldo Rossi, Igli Tare. Oltre ci sono anche il vice di Max Allegri Marco Landucci, Bernardo Corradi, Maurizio Balestra e l'allenatore della Primavera Giovanni Renna insieme al suo staff.
Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Leon:
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo
LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan