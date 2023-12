FOTO MN - Newcastle-Milan, in corso il corteo dei tifosi rossoneri verso St. James' Park

Come testimonia la foto scattata dagli inviati di Milannews.it, è in corso il corteo de tifosi del Milan che sono si sono radunati a Eldon Squadre e ora stanno raggiungendo a piedi lo stadio St. James' Park in vista del match di Champions League contro il Newcastle. Grande presenza anche di forze dell'ordine per evitare nuovi problemi di ordine pubblico.