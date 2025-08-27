Francia, convocato Mike Maignan. Presenti anche Rabiot e Theo

È stata comunicata la lista dei convocati dalla Francia in vista dell'imminente sosta per le Nazionali. Il CT Didier Deschamps ha convocato tra i portieri il rossonero Mike Maignan: c'è anche l'obiettivo di mercato milanista Adrien Rabiot, nonostante sia al momento fuori squadra al Marsiglia, e pure l'ex calciatore del Milan Theo Hernandez. Assente, come ormai capita da qualche turno, Youssouf Fofana.

I transalpini sfideranno l'Ucraina in trasferta venerdì 5 settembre e l'Islanda fuori casa martedì 9 settembre. Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI

Chevalier (PSG), Maignan (Milan), Samba (Rennes)

DIFENSORI

Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), L. Hernandez (PSG), T. Hernandez (Al Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI

D. Doué (PSG), Koné (Roma), Rabiot (Marsiglia), Tchouaméni (Real Madrid), K. Thuram (Juventus)

ATTACCANTI

Akliouche (Monaco), Barcola (PSG), Cherki (Manchester City), Dembélé (PSG), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), M. Thuram (Inter)