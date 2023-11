Francia da record: 14 reti a Gibilterra. Protagonisti Giroud con due gol e Theo con un assist

Ha fatto molto rumore la vittoria della Francia ieri sera contro Gibilterra: la nazionale di Deschamps è entrata nei libri dei record mettendo in campo la vittoria più larga in una gara di qualificazione europea, vincendo per 14-0. Superato il primato della Germania che in passato vinse su San Marino per 13-0. Tra i tanti mattatori della sfida anche Olivier Giroud, entrato nel finale ma capace di segnare una doppietta: ora il rossonero è a quota 56 nella classifica marcatori all-time dei galletti. Bene anche Theo Hernandez che si è messo in mostra con un assist.