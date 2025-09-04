Francia, la probabile formazione contro la Polonia: dal 1' Maignan e Rabiot
Domani sera alle 20.45 a Breslavia (Polonia), la Francia sarà impegnata contro l'Ucraina in una sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Secondo Le Parisien, nella probabile formazione che il ct Didier Deschamps dovrebbe schierare dal primo minuto, ci sono anche i due giocatore del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan tra i pali e il neo acquisto Adrien Rabiot in mezzo al campo.
Ecco il probabile 11 iniziale della Francia: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Doué (o Akliouche), Olise, Barcola; Mbappé.
Questi i prossimi impegni della Francia:
Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026
Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan