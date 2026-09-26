Francia, Maignan decisivo. 8 in pagella da RMC Sport
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Mike Maignan decisivo contro la Turchia. RMC Sport premia il portiere del Milan con un 8 in pagella
Esordio con vittoria per Zinedine Zidane da nuovo CT della Francia: Turchia superata 1-0 grazie alla rete di Mbappé nel secondo tempo ma anche grazie ad un super Mike Maignan, decisivo nella ripresa con un paio di parate importanti. RMC Sport gli mette un 8 in pagella.
FRANCIA, LA PAGELLA DI MAIGNAN: 8
Mike Maignan: 8
Zidane può ringraziare il portiere del Milan, che gli ha regalato un clean sheet alla sua prima partita da CT. Una parata su Yilmaz per scaldarsi, anche se l'attaccante turco è stato poi segnalato in fuorigioco (4° minuto), seguita da una facile parata su Kadioglu. Abbastanza per caricarlo e permettergli di compiere due ottime parate al 51° e al 76° minuto.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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