Francia, Maignan decisivo. 8 in pagella da RMC Sport

Francia, Maignan decisivo. 8 in pagella da RMC SportMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Manuel Del Vecchio
Mike Maignan decisivo contro la Turchia. RMC Sport premia il portiere del Milan con un 8 in pagella

Esordio con vittoria per Zinedine Zidane da nuovo CT della Francia: Turchia superata 1-0 grazie alla rete di Mbappé nel secondo tempo ma anche grazie ad un super Mike Maignan, decisivo nella ripresa con un paio di parate importanti. RMC Sport gli mette un 8 in pagella.

FRANCIA, LA PAGELLA DI MAIGNAN: 8

Mike Maignan: 8

Zidane può ringraziare il portiere del Milan, che gli ha regalato un clean sheet alla sua prima partita da CT. Una parata su Yilmaz per scaldarsi, anche se l'attaccante turco è stato poi segnalato in fuorigioco (4° minuto), seguita da una facile parata su Kadioglu. Abbastanza per caricarlo e permettergli di compiere due ottime parate al 51° e al 76° minuto.