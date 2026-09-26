Lo score dei sei rossoneri impegnati nella giornata di ieri con le Nazionali

Sei giocatori del Milan impegnati ieri con le rispettive Nazionali in giro per l'Europa e per il mondo: lo score completo

Sono stati ben sei i calciatori del Milan che ieri sono scesi in campo con le rispettive Nazionali nel corso di questa prima sosta stagionale. Tutti e sei hanno potuto festeggiare una vittoria: ha esultato la Nigeria di Chukwueze, ha gioito il giovane Valeri Vladimirov con la sua Bulgaria U21 e hanno fatto festa anche le due coppie di giocatori del Belgio e della Francia, Moreira-De Winter e Maignan-Rabiot, che hanno vinto rispettivamente contro l'Italia e la Turchia, entrambe fuori casa.

NAZIONALI, LO SCORE DEI SEI ROSSONERI IMPEGNATI IERI

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Titolare, 61 minuti in campo, cartellino giallo

AFCON Qualification, Nigeria-Madagascar 2-1

Valeri Vladimirov (Bulgaria U21)

Subentrato, 45 minuti in campo

Qualificazioni Euro U21, Bulgaria U21-Portogallo U21 2-1

Mike Maignan (Francia)

Titolare, 90 minuti in campo

UEFA Nations League, Turchia-Francia 0-1

Adrien Rabiot (Francia)

Titolare, 90 minuti in campo

UEFA Nations League, Turchia-Francia 0-1

Diego Moreira (Belgio)

Titolare, 58 minuti in campo, cartellino giallo

UEFA Nations League, Italia-Belgio 0-2

Koni De Winter (Belgio)

Panchina

UEFA Nations League, Italia-Belgio 0-2