Lo score dei sei rossoneri impegnati nella giornata di ieri con le Nazionali
Sono stati ben sei i calciatori del Milan che ieri sono scesi in campo con le rispettive Nazionali nel corso di questa prima sosta stagionale. Tutti e sei hanno potuto festeggiare una vittoria: ha esultato la Nigeria di Chukwueze, ha gioito il giovane Valeri Vladimirov con la sua Bulgaria U21 e hanno fatto festa anche le due coppie di giocatori del Belgio e della Francia, Moreira-De Winter e Maignan-Rabiot, che hanno vinto rispettivamente contro l'Italia e la Turchia, entrambe fuori casa.
NAZIONALI, LO SCORE DEI SEI ROSSONERI IMPEGNATI IERI
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Titolare, 61 minuti in campo, cartellino giallo
AFCON Qualification, Nigeria-Madagascar 2-1
Valeri Vladimirov (Bulgaria U21)
Subentrato, 45 minuti in campo
Qualificazioni Euro U21, Bulgaria U21-Portogallo U21 2-1
Mike Maignan (Francia)
Titolare, 90 minuti in campo
UEFA Nations League, Turchia-Francia 0-1
Adrien Rabiot (Francia)
Titolare, 90 minuti in campo
UEFA Nations League, Turchia-Francia 0-1
Diego Moreira (Belgio)
Titolare, 58 minuti in campo, cartellino giallo
UEFA Nations League, Italia-Belgio 0-2
Koni De Winter (Belgio)
Panchina
UEFA Nations League, Italia-Belgio 0-2
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