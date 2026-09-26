Nations League, tutti i risultati di ieri: vincono Svezia e Ucraina
MilanNews.it
Non solo l'Italia in campo ieri sera. Si sono giocate in tutto otto gare della UEFA Nations League. Oltre alla vittoria del Belgio sugli Azzurri e quella della Francia in casa della Turchia, partite della Lega A, da segnalare il colpaccio dell'Irlanda del Nord in casa della Georgia e le vittorie di Svezia e Ucraina.
Lega A
Italia - Belgio 0-2
Turchia - Francia 0-1
Lega B
Georgia - Irlanda del Nord 0-1
Polonia - Bosnia 0-0
Svezia - Romania 2-1
Ungheria - Ucraina 0-1
Lega C
Armenia - Lettonia 2-0
Montenegro - Cipro 2-1
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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