Nations League, tutti i risultati di ieri: vincono Svezia e Ucraina

Nations League, tutti i risultati di ieri: vincono Svezia e UcrainaMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Francesco Finulli

Non solo l'Italia in campo ieri sera. Si sono giocate in tutto otto gare della UEFA Nations League. Oltre alla vittoria del Belgio sugli Azzurri e quella della Francia in casa della Turchia, partite della Lega A, da segnalare il colpaccio dell'Irlanda del Nord in casa della Georgia e le vittorie di Svezia e Ucraina.

Lega A

Italia - Belgio 0-2

Turchia - Francia 0-1

Lega B

Georgia - Irlanda del Nord 0-1

Polonia - Bosnia 0-0

Svezia - Romania 2-1

Ungheria - Ucraina 0-1

Lega C

Armenia - Lettonia 2-0

Montenegro - Cipro 2-1