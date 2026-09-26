Nazionali, oggi impegnati tre calciatori rossoneri: Modric in dubbio
Nella giornata di oggi sono tre i calciatori del Milan impegnati con le rispettive Nazionali, tutti in contemporanea alle ore 20.45. C'è Ardon Jashari che con la Svizzera affronterà la Macedonia del Nord nella prima giornata di UEFA Nations League. C'è anche Yunus Musah che torna con la Nazionale degli Stati Uniti e sfiderà in amichevole il Perù. Infine c'è soprattutto Luka Modric: il fuoriclasse croato potrebbe saltare l'esordio in Nations League per una sindrome influenzale che lo ha colto negli ultimi giorni, il CT Bilic ha detto che deciderà quest mattina.
NAZIONALI, TRE ROSSONERI IN CAMPO OGGI
Di seguito si riportano gli impegni dei tre rossoneri in campo oggi con le rispettive Nazionali:
Luka Modrić (Croazia)
Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League
Ardon Jashari (Svizzera)
Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20.45, Skopje - UEFA Nations League
Yunus Musah (Stati Uniti)
Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre ore 20.45, Orlando - Amichevole
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