Verso Francia-Svezia: i rossoneri Maignan e Rabiot saranno titolari

vedi letture

Mike Maignan e Adrien Rabiot dovrebbero giocare titolare nella Francia che stasera affronterà la Svezia nella gara valida per i sedicesimi del Mondiale

Nella Francia che stasera alle 23 italiane affronterà la Svezia nella gara valida per i sedicesimi del Mondiale partiranno titolare anche i due giocatori del Milan che fanno parte del gruppo di Didier Deschamps, vale a dire Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il portiere giocherà la sua quarta partita su quattro, mentre il centrocampista, dopo essere sceso in campo contro Senegal e Iraq, ha avuto un turno di riposo contro la Norvegia, ma contro gli svedesi tornerà regolarmente al suo posto in mezzo al campo.

Questa, secondo Le Parisien, la probabile formazione della Francia contro la Svezia: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.