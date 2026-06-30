Liberali torna? Gozzini: "Attenzione ai giovani talenti, uno dei presupposti della filosofia di Amorim"

vedi letture

Ruben Amorim vuole riportare Mattia Liberali al Milan: il racconto di una filosofia che mette i giovani al primo posto

Nella serata di ieri la redazione di MilanNews.it ha riportato come Ruben Amorim stia facendo di tutto per convincere Mattia Liberali a tornare al Milan. Il fantasista classe 2007, l'estate scorsa, fu lasciato partire a titolo definitivo al Catanzaro dove quest'anno si è messo in mostra in Serie B, attirando su di sè gli occhi di diversi club di Serie A. Anche quelli del tecnico portoghese che sa che il Milan può riprenderselo per soli 3 milioni, godendo del 50% sulla futura rivendita, a fronte della clausola da 6. Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport ne ha parlato questa mattina.

AMORIM VUOLE RIPORTARE LIBERALI AL MILAN

Il commento di Alessandra Gozzini sulla filosofia di Rube Amorim di dare spazio ai giovani talenti: "L’attenzione ai giovani talenti è uno dei presupposti della filosofia di Amorim: il nuovo allenatore rossonero si concentrerà sui ragazzi di maggior prospettiva, senza limitarsi a Camarda e Comotto, in assoluto i più quotati. C’è di più: Amorim ha seguito anche il Milan degli anni passati, quando un altro allenatore portoghese aveva scelto Mattia Liberali titolare nella partita contro il Genoa. Mattia Liberali, rivelazione dell’ultimo campionato di B con il Catanzaro e trascinatore della nazionale Under 19, è ora pronto a tornare a Milano?".