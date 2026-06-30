Milan, lunedì prossimo Amorim sarà a Milano: il programma

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Lunedì prossimo Ruben Amorim sbarcherà finalmente a Milano. Tra le prime cose che farà visitare il Centro Sportivo di Milanello

E' sempre più vicino il giorno dello sbarco a Milano di Ruben Amorim, nominato qualche settimana fa nuovo allenatore del Milan: il portoghese è atteso lunedì prossimo nel capoluogo lombardo per iniziare concretamente al sua nuova avventura rossonera. In realtà l'ex Sporting Lisbona e Manchester United è già ben inserito nel club di via Aldo Rossi visto che sta indicando gli acquisti da fare.

Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che conferma poi il suo programma anticipato ieri da Milannews.it: Amorim è ovviamente atteso a Milanello per vedere da vicino la struttura che ospita gli allenamenti del Diavolo. Il portoghese andrà anche a Casa Milan e comincerà a guardare gli appartamenti in città per trovare subito stabilità.