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Milan, conto alla rovescia per Amorim: tra una settimana sarà a Milano

Milan, conto alla rovescia per Amorim: tra una settimana sarà a MilanoMilanNews.it
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Oggi alle 11:24News
di Lorenzo De Angelis
Tra una settimana comincerà ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim alla guida del Milan

Tra una settimana Ruben Amorim sbarcherà a Milano per iniziare concretamente la sua nuova avventura al Milan. Il tecnico portoghese visiterà le strutture di Milanello, prenderà contatto con l'ambiente e comincerà a programmare la nuova stagione. 

Sarà il primo vero passo operativo del suo Milan, tra valutazioni sulla rosa, mercato e impostazione del lavoto in vista del raduno, fissato per lunedì 13 luglio. Per quella data Amorim vorrà già avere le idee chiare su cosa lavorare, non solo dal punto di vista del camppo ma anche del calciomercato, con il Diavolo particolarmente attivo in queste ore per cercare di accontentare le richieste del tecnico portoghese 