News
Milan, conto alla rovescia per Amorim: tra una settimana sarà a Milano
MilanNews.it
Tra una settimana comincerà ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim alla guida del Milan
Tra una settimana Ruben Amorim sbarcherà a Milano per iniziare concretamente la sua nuova avventura al Milan. Il tecnico portoghese visiterà le strutture di Milanello, prenderà contatto con l'ambiente e comincerà a programmare la nuova stagione.
Sarà il primo vero passo operativo del suo Milan, tra valutazioni sulla rosa, mercato e impostazione del lavoto in vista del raduno, fissato per lunedì 13 luglio. Per quella data Amorim vorrà già avere le idee chiare su cosa lavorare, non solo dal punto di vista del camppo ma anche del calciomercato, con il Diavolo particolarmente attivo in queste ore per cercare di accontentare le richieste del tecnico portoghese
Pubblicità
News
Bucchioni sulla nuova gestione firmata Cardinale: "Ha voglia di investire dopo anni di 'braccino', ma questo comporta dei rischi"
Bucchioni: "Il vero colpo dell'estate potrebbe essere Goncalo Ramos, ma la cifra pagata sembra assurda"
Modric ammette: "Cerco di godermi ogni partita, ogni allenamento, anche se la pressione in nazionale è enorme"
Primo PianoGonçalo Ramos: cifra record, l'inganno "della cadrega" e Jorge Mendes. La prevedibile strategia di Gerry e il ruolo di Amorimdi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Gonçalo Ramos: cifra record, l'inganno "della cadrega" e Jorge Mendes. La prevedibile strategia di Gerry e il ruolo di Amorim
2 Moretto: "La possibilità che Ugarte lasci lo United per andare al Milan è nulla, anche per l'infortunio subito al Mondiale"
4 Diddi analizza: “Il Milan ha bisogno di un bomber d’area, dove Ramos ha segnato il 98% dei suoi gol”
04:37 I mega business del mondiale: dai 4,6 milioni di spettatori negli stadi ai 17 miliardi di impression
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Milan, "Metodo Moneyball" e umanizzazione: la possibile soluzione
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com