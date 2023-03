Frey snobba Maignan: "Io ho fatto parate molto più appariscenti e affascinanti"

MilanNews.it

Nicholas Frey, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitch parlando anche di Mike Maignan: "Maignan numero uno al mondo? La sua parata contro l'Irlanda è bella ma io ne ho fatte di più appariscenti e affascinanti. In Italia fai fatica a vedere un portiere che esce così fuori dagli schemi. Ai miei tempi in Serie A c'erano Buffon, Peruzzi, Toldo".