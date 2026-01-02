Fullkrug e la nazionale: un esordio tardivo ma impattante

vedi letture

Niclas Fullkrug è di fatto un nuovo giocatore del Milan. Manca solo il comunicato ufficiale che potrà arrivare solo il 2 gennaio, giorno d'apertura del mercato e giorno di Cagliari Milan. Una volta arrivata l'ufficialità, l'attaccante tedesco sarà regolarmente arruolabile da Allergi proprio a partire dalla trasferta del 2 gennaio. Alto 189 cm, piede destro, Fullkrug sarà sicuramente importante per i rossoneri vista la sua grandissima fisicità e abilità nel gestire i palloni aerei, sia a livello di appoggio sia a livello di finalizzazione. Una curiosità che sicuramente è la dimostrazione che la sua maturità calcistica e il suo exploit lo ha avuto ad un'età abbastanza insolita è la sua carriera in nazionale. Vediamola nel dettaglio

FULLKRUG IN NAZIONALE

Niclas esordisce con la maglia della nazionale maggiore il 10/11/2022 in occasione dell'amichevole di preparazione giocata in casa dell'Oman e vinta per 1-0 grazie a un suo gol. Fa il suo debutto nel Mondiale in Qatar nella partita persa contro il Giappone per 1-2 e poi segna in quella successiva il gol dell'1-1. In totale sono 24 le presenze con la maglia della Germania, 14 i gol e 2 gli assist, per una media di 0,66 g/a.