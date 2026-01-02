Allegri precisa: "Non dico che sarei contento di arrivare quarto, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - "L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo è che il Milan giochi tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime 4. Bisogna avere l'ambizione di fare il massimo e ambire al massimo traguardo, solo così puoi ottenere il massimo". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Cagliari. "Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti.

Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions - ha aggiunto -. Di solito quella che vince è sempre la favorita, poi l'Inter se non erro, negli ultimi 5 anni, non è mai uscita dal primo o dal secondo posto. La Roma sta facendo grandissime cose con Gasperini. Bisogna fare grandissime cose per arrivare tra le prime quattro". (ANSA).