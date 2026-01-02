Laudisa: "Bisognava convincere Hojlund a vestire la maglia del Napoli e ha dettato le sue condizioni, c'era anche il Milan"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su Rasmus Hojlund: "Clausola Hojlund? Mi divertirei a rileggere il contratto nell'emergenza nata in estate. Per me l'operazione è stata un capolavoro. Bisognava convincere il giocatore a vestire la maglia del Napoli e il ragazzo ha dettato le sue condizioni, c'era anche il Milan. Hojlund era andato allo United per 73 milioni e si era svalutato. Il Napoli anche se dovesse cederlo per la clausola di 85 milioni nel 2027 metterebbe a segno un'altra plusvalenza importante".

La Serie A Enilive, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato il Best XI della diciassettesima giornata di campionato, la formazione ideale in base ai voti ricevuti dall'app fantacalcio.it. Presenti nell'undici ben due calciatori rossoneri, i due protagonisti assoluti della vittoria milanista a San Siro contro l'Hellas Verona: c'è Christian Pulisic, autore del primo gol della gara, e c'è Christopher Nkunku, che con una doppietta la partita l'ha chiusa a inizio secondo tempo.

Questa la formazione ideale al completo

Corvi (Parma)

Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon Jacobo (Como)

Manu Koné (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan)

Nkunku (Milan), Kilicsoy (Cagliari), Hojlund (Napoli)