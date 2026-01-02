Archetti sentenzia: "Il Milan si trascina problematiche estive, ma è secondo in classifica. Qualcosa nel mercato avrà azzeccato"
Il giornalista Pierfrancesco Archetti è intervenuto così direttamente sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue considerazioni sul mercato del Milan e sulla stagione dei rossoneri finora:
"Il Milan si trascina le problematiche estive, eppure è secondo, quindi se alcuni inserimenti saranno azzeccati, può soltanto migliorare. Mancava il centravanti? Massimiliano Allegri ha mandato in rete dodici giocatori diversi. Si infortunavano Leao e Pulisic? Uno del due svolgeva anche il compito dell'altro. Ma non si può vivere sempre pregando che non succedano imprevisti".
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it
CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan