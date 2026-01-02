Archetti sentenzia: "Il Milan si trascina problematiche estive, ma è secondo in classifica. Qualcosa nel mercato avrà azzeccato"

vedi letture

Il giornalista Pierfrancesco Archetti è intervenuto così direttamente sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue considerazioni sul mercato del Milan e sulla stagione dei rossoneri finora:

"Il Milan si trascina le problematiche estive, eppure è secondo, quindi se alcuni inserimenti saranno azzeccati, può soltanto migliorare. Mancava il centravanti? Massimiliano Allegri ha mandato in rete dodici giocatori diversi. Si infortunavano Leao e Pulisic? Uno del due svolgeva anche il compito dell'altro. Ma non si può vivere sempre pregando che non succedano imprevisti".

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: venerdì 2 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.

Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello