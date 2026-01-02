Verso Cagliari-Milan, il dato in trasferta sorride ad Allegri
Il Milan si prepara ad aprire l'anno solare 2026 con la sfida al Cagliari, questa sera nella 18ª giornata di Serie A 2025/26, in programma il 2 gennaio 2026 alle 20:45 presso lo Stadio Unipol Domus di Cagliari. I rossoneri, guidati da Mister Allegri, affronteranno la squadra allenata da Coach Pisacane. Con il campionato che si avvicina alla metà, ogni punto diventa cruciale per mantenere il passo in classifica.
NUMERI E CURIOSITA' PRE MATCH
Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato. Inoltre, i rossoneri con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4V, 3N); i rossoneri potrebbero restare imbattuti in ciascuna delle prime otto gare esterne in una singola edizione del torneo solo per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07) - l'altra risale al 2020/21, con Stefano Pioli in panchina (serie che arrivò fino a 10).
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it
CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello
