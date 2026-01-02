Dove vedere Cagliari-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il nuovo anno del Milan comincia così come era finito il precedente: in emergenza. Per la sfida di questa sera contro il Cagliari Allegri recupera Rafa Leao, da capire quanti minuti ha nelle gambe, recupera Gabbia, ma solo per la panchina, mentre sono da valutare ancora bene le condizioni di Pulisic, che fino a ieri si è allenato a parte, e Pavlovic, che ieri non si è allenato a causa di un attacco febbrile ma che dovrebbe comunque farcela dall'inizio. Per precauzione Allegri ha provato sia Odogu che Bartesaghi.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: venerdì 2 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.

Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello