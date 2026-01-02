Dove vedere Cagliari-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Il nuovo anno del Milan comincia così come era finito il precedente: in emergenza. Per la sfida di questa sera contro il Cagliari Allegri recupera Rafa Leao, da capire quanti minuti ha nelle gambe, recupera Gabbia, ma solo per la panchina, mentre sono da valutare ancora bene le condizioni di Pulisic, che fino a ieri si è allenato a parte, e Pavlovic, che ieri non si è allenato a causa di un attacco febbrile ma che dovrebbe comunque farcela dall'inizio. Per precauzione Allegri ha provato sia Odogu che Bartesaghi.
DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it
CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan