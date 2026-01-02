Verso Cagliari-Milan: primo confronto ufficiale tra Pisacane e Allegri
In vista di Cagliari-Milan di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche:
"Tra Fabio Pisacane e Massimiliano Allegri primo confronto ufficiale.
Massimiliano Allegri ex di giornata: ha guidato i rossoblù dal luglio 2008 all’aprile 2010: 74 partite ufficiali con 27 vittorie, 15 pareggi e 32 sconfitte.
Fabio Pisacane ha affrontato il Milan da calciatore 6 volte, tutte con la maglia del Cagliari: bilancio di 5 sconfitte e 1 vittoria, proprio quella del maggio 2017, con un gol realizzato.
Matteo Prati a segno in Torino-Cagliari: è tornato al gol in Serie A dopo oltre un anno e mezzo. Prima della rete in Piemonte, la sua ultima risaliva al maggio 2024 in Sassuolo-Cagliari 0-2, gara che diede l’aritmetica salvezza ai sardi nel campionato 2023/24.
Prima doppietta italiana per Christopher Nkunku, a segno finora solo in Coppa Italia contro il Lecce. L’attaccante francese non segnava in campionato dal 25 febbraio scorso (ChelseaSouthampton 4-0, Premier League). L’ultima doppietta in gare ufficiali risale al 7 novembre 2024, (Chelsea-Noah 8-0, Conference League); invece la sua ultima doppietta in gare di campionato risaliva al 27 maggio 2023, (Lipsia-Schalke 04 4-2, Bundesliga)".
