Rampulla: "Conte e il Napoli e Allegri e il Milan sono quelli con più esperienza: questi sono i binomi favoriti, per storia e vissuto dei tecnici"

vedi letture

Michelangelo Rampulla, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio sulla lotta Scudetto:

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri?

"In questo momento credo che Conte e il Napoli, ma anche Allegri e il Milan sono quelli con più esperienza. Senza nulla togliere agli altri. Questi sono i binomi favoriti, per storia e vissuto dei tecnici. Conte e Allegri sono i più accreditati, ma Gasperini e Spalletti sono lì. Anche se l'Inter è favorita".

Rigore in Udinese-Lazio, Rocchi dice che il concetto di immediatezza mette in difficoltà gli arbitri.

"Diventa sempre più complicato ormai fare l'arbitro. Credo che sia fondamentale una cosa: se vedi tocco di mano, devi fischiare. Oggi si complicano ancor di più le cose invece che agevolarsi con il VAR. Se l'arbitro vede un tocco, deve intervenire subito. Il VAR deve aiutare l'arbitro, non è lui stesso l'arbitro, altrimenti non ha alcuna ragione di esistere l'arbitro".

Possibile ritorno di Chiesa alla Juve, che ne pensa?

"Lo vedrei bene. Credo che per Chiesa sarebbe un'altra bellissima opportunità per poter tornare a giocare con più continuità. Farebbe bene a lui, alla Juve, e alla Nazionale, perché è una risorsa importante. Se dovesse tornare alla Juve, spero torni ad esprimersi come a inizio carriera".

Fiorentina, Vanoli merita la riconferma?

"Manca tranquillità nell'ambiente. Non vedo un altro allenatore che possa cambiare totalmente la situazione. Nicola sarebbe ideale ma è a Cremona".