Fofana a DAZN: "Fullkrug mi sembra un bravo ragazzo, lo aiuteremo a fare bene"
MilanNews.it
Youssouf Fofana ha parlato a DAZN nel pre partita di Cagliari-Milan. Le sue parole:
Allegri ti ha chiesto qualcosa di particolare oggi?
“Niente di speciale rispetto alle altre partite, le stesse cose. Solo di migliorare quello che non abbiamo fatto troppo bene e di fare un passo in avanti in quello che abbiamo fatto bene fino ad oggi”.
Come ti sembra Fullkrug?
“Mi sembra un bravo ragazzo. Come giocatore ha voglia di fare le cose bene, dobbiamo aiutarlo per fargli fare bene qua al Milan”.
