Bianchin fa notare: "Quando gli chiedono se sarebbe davvero contento con un quarto posto a fine stagione, Allegri se la cava così"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri: "Max Allegri fa l’appello (e del resto, in conferenza è seduto su una pedana, come i professori): “Gabbia è recuperato, verrà in panchina. Nkunku non è a disposizione, persiste il problema alla caviglia. Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fino quando potrà rimanere in campo. Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà domani. Pavlovic ha avuto un attacco febbrile, vedremo (recupererà e sarà in campo dal 1', ndr). Fullkrug verrà in panchina”. I milanisti capiscono che sono più le notizie cattive di quelle buone.

Allegri, eppure, riesce a sorridere. Pare di buon’umore più del solito, sdrammatizza. Addirittura, arriva a parla di scudetto senza nominarlo. Quando gli chiedono se sarebbe davvero contento con un quarto posto a fine stagione, Max se la cava così: “L’importante è arrivare a giugno e fare il massimo, stare nelle quattro in Italia non è facile. Non dico che sarei contento del quarto posto, ma il ritorno in Champions sarebbe un risultato importante. Questo non preclude l’ambizione di arrivare al massimo traguardo”. La favorita? Le solite due. “Il Napoli ha vinto e l’Inter negli ultimi anni ha sempre fatto prima o seconda. Chi ha ragione nel litigio tra Marotta e Conte? Non sto da nessuna parte. Io dico sono la favorita e la controfavorita”.