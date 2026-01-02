Leao in rossonero: tutte le medie gol e assist da quando è al Milan

Rafa Leao è alla sua sesta stagione con la maglia rossonera. Arrivato in Italia nel lontano agosto 2019 per 35 milioni di euro, Leao è diventato col tempo un punto fondamentale per la suadra rossonera. Dai rigori contro il Rio Ave, passando per la vittoria dello scudetto timbrata non poco dal portogehse, arrivando a giocare una semifinale di Champions League. Non sono mai mancate le critiche per il gioiellino portoghese, bersaglio frequente della stampa per il suo atteggiamento in campo che può risultare a volte fastidioso. Ma i numeri dicono altro: vediamo tutte le medie gol e assist di Rafa da quando è al Milan

I NUMERI

2019/2020 33 presenze, 6 gol, 1 assist. Media gol 0,39, media assist 0,06

2020/2021 50 presenze, 8 gol, 8 assist. Media gol 0,28, media assist 0,28

2021/2022 51 presenze, 16 gol, 12 assist. Media gol 0,38, media assist 0,27

2022/2023 62 presenze, 18 gol, 12 assist. Media gol 0,56, media assist 0,3

2023/2024 56 presenze, 16 gol, 13 assist. Media gol 0,32, media assist 0,32

2024/2025 63 presenze, 16 gol, 14 assist. Media gol 0,32, media assist 0,31

2025/2026 15 presenze, 6 gol, 1 assist. Media gol 0,68, media assist 0,14