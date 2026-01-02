Pasotto su Pulisic-Leao: "Ogni settimana che passa pare sempre possa essere quella buona e poi tutte le volte succede qualcosa"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla coppia d'attacco rossonera formata da Pulisic e Leao: "Quel momento prima o poi arriverà. Quale? Il momento in cui Christian Pulisic andrà in buca su assistenza di Rafa Leao, o viceversa. Occorre solo capire se sarà più "prima" o più "poi". Perché ogni settimana che passa pare sempre possa essere quella buona e poi tutte le volte succede qualcosa che scompagina i piani. Al momento, tra l'altro, l'obiettivo principale non sarebbe nemmeno quello del gol in tandem ma semplicemente il piacere - meglio, la necessità - di vederli iniziare insieme una partita. Non è successo nemmeno col Verona perché Leao non è stato convocato, considerato che l'infiammazione all'adduttore gli crea ancora problemi.

Il problema è che Rafa e Chris sino a questo momento sono in pratica rimasti solo un progetto disegnato sul tecnigrafo. Una coppia sotto forma di bozza. La condivisione resta sempre e ancora ferma alla miseria di 135 minuti: 17 col Bari in Coppa Italia; 11 con la Juve, 20 col Parma e 78 con l'Inter in campionato; 9 con la Lazio in Coppa Italia. Dall'Olimpico, ovvero dal 4 dicembre, il binomio è sempre rimasto scisso. Siamo fermi in totale a cinque partite".