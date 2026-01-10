Fullkrug può partire titolare, Ricci in vantaggio su Jashari

Nella conferenza stampa della vigilia della gara tra Fiorentina e Milan, in programma domani alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi, il mister rossonero Massimiliano Allegri ha fornito alcune indicazioni sulla formazione titolare con cui intende affrontare la formazione viola di mister Paolo Vanoli. Con ogni probabilità in campo non ci sarà Luka Modric, che si accomoderà in panchina per la prima volta in questo campionato in modo da rifiatare un po' di più.

In attacco è stato recuperato Christopher Nkunku che, però, difficilmente potrà partire dall'inizio. In attacco però ci potrebbe essere qualche sorpresa con Niclas Fullkrug che si candida alla prima titolarità con il Milan: il tedesco potrebbe fare coppia con Pulisic, con Leao che potrebbe cominciare dalla panchina. A centrocampo, al posto di Modric, il dubbio è tra Samuele Ricci e Ardon Jashari: il mediano italiano al momento sembra in vantaggio sullo svizzero anche se Allegri non ha escluso l'ipotesi di poterli schierare entrambi, eventualmente con un turno di riposo per Fofana e Loftus.