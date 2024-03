Furlani: "Io milanista per scelta, ma ai miei figli questa libertà non è concessa: esiste solo il Milan. Non andrò mai in nessun’altra società"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, ad milanista, ha raccontato un po' anche la sua passione per il Milan: "Io al Milan ci tengo, ci tengo proprio. Ribadisco, le condizioni in cui si era trovato a essere il club hanno accentuato in me una forte attenzione, responsabilità e avversione agli azzardi che mi impediscono di essere irrazionale. Quando mi è stata offerta l’opportunità di far parte della società, mi sono fatto una domanda: 'Sul letto di morte mi pentirò di averlo fatto o no?'. Ho risposto di no. Per me non è questione di carriera, c’è solo il Milan: il club a cui sono legato oggi e per sempre. Non cerco la ribalta nel calcio, non andrò mai in nessun’altra società.

Ricordi speciali da tifoso del Milan? Due su tutti, la cavalcata di Weah contro il Verona e i quattro gol di Van Basten al Goteborg. Tra i campioni di sempre metto Savicevic e Papin, oltre ai soliti Van Basten e Baresi. Io milanista per scelta? Ai miei figli questa libertà non è concessa, esiste solo il Milan".