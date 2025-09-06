Futuro di San Siro, il sindaco Giuseppe Sala nega le dimissione
L'edizione milanese del Corriere della Sera apre stamattina con le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri è tornato a parlare del futuro di San Siro: "San Siro? Decide l’Aula. E io non mi dimetterò di certo" le dichiarazioni del primo cittadino che ha escluso le sue dimissioni nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse votare contro la vendita del Meazza a Milan ed Inter. "Dimissioni? Assolutamente no.
Non lo dico di pancia, ma in base a elementi razionali. Io non mi arrendo facilmente di fronte alle difficoltà ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c’è una decisione che mina il funzionamento dell’amministrazione. Ad esempio se non viene approvato il bilancio un sindaco va a casa, ma di fronte a una cosa del genere no" ha spiegato Sala.
