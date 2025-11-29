Futuro Modric, Tare: "Decideremo con grande serenità. Spero potrà giocare ancora"
È in corso, da pochi minuti, la partita tra Milan e Lazio, valevole per il 13° turno di campionato. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto nel pre gara della sfida tra rossoneri e biancocelesti ai microfoni di Sky Sport 24. Un estratto delle sue dichiarazioni integrali.
Come l'è venuto in mente di prendere Modric?
"Abbiamo analizzato a lungo la stagione scorsa. Abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano dare impatto importante alla squadra. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un'opzione per un altro anno ma siamo rimasti insieme che decideremo con grande serenità il suo percorso"
